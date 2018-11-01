İstanbul’da Cadılar Bayramı 

Amerikan kültürünün etkisiyle birçok ülkeye yayılan ve her yıl 31 Ekim’de kutlanan Cadılar Bayramı, son yıllarda Türkiye’de de popüler hale geldi.
Yurt dışında Halloween olarak adlandırılan bayram, İstanbul’un Şişli semtinde açık hava sahneli özel bir etkinlikle eğlenmekle isteyenleri bir araya getirdi. Davetliler, sıra dışı kostümlerin boy gösterdiği partide gönüllerince eğlendi.
Cadılar Bayramı kutlamalarına daha önce farklı ülkelerde 5 kez katıldığını ifade eden Hayrettin Sağır, Türkiye’de bu tarz kutlamaların önceleri daha küçük çapta yapıldığını, son zamanlarda ise bu bayramın büyük organizasyonlara dönüştüğünü söyledi.
Partiye katılan tıp öğrencisi Nihan Aydemir, Cadılar Bayramı partilerinin yurtdışında çok kaliteli şekilde düzenlendiğini ve Türkiye’de de onlara benzeyen konseptte partilerin yapılmasının iyi olacağını ifade etti.
Cadılar Bayramı partisine ilk defa katıldığını belirten Melissa Bilboğa, bu tarz partilere Türkiye’de çok iyi gözle bakılmadığını ama insanlar eğleniyorsa her zaman yapılması gerektiğini söyledi.
Etkinlikte bulunan tıp fakültesi öğrencisi Hasan Şanlı ise Türkiye’de ilk defa böyle bir etkinliğe katıldığını ve her şeyin mükemmel devam ettiğini belirtti.
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