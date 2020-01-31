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İstanbul'da çakar ve emniyet şeridi denetimleri  

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 10:35 | Son Güncelleme

İstanbul'da çakar takan ve emniyet şeridi ihlali yapan araçlara yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Cengiz ÇOBAN-Oğuzcan YAZAR-İsa ALMAÇAYIR-Çağrı ÇALIŞKAN-Serdar ALTINTEPE-Cemal YURTTAŞ- İSTANBUL (DHA) İstanbul'da çakar takan ve emniyet şeridi ihlali yapan araçlara yönelik denetimler gerçekleştirildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesindeki denetimlerde belirlenen noktalarda ekipler araçları tek tek durdurarak kontrol yapıldı. Kurallara uymayanlara ceza kesildi.
Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar lamba düzenlenmesi, 1 Kasım 2019'dan itibaren yürürlüğe girdi. Uygulamayla meslek kuruluşları, üniversiteler ve kamudaki üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda "çakar" tabir edilen ışıklı uyarı işaretleri yasaklandı. Karayolları Trafik Kanunu'nun 71'inci maddesinin (F) bendi kapsamında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ile sivil polis ve jandarma araçlarında sadece aracın tepe bölgesinde sabit veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi kullanılması zorunlu hale getirildi.

YAKALANAN SÜRÜCÜLERE CEZA KESİLDİ
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da sabah saatlerinde birçok noktada yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanan araçlara yönelik denetim yaptı. Denetim noktalarından birisi de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kısıklı bağlantısı oldu. Ekipler, tepe lambası açık olan sürücülere kimlik ve koruma kararı belgesi kontrolü yaptı. Denetimler sırasında tepe lambası kullanan araçlar durduruldu. Tepe lambası kullanarak emniyet şeridini kullanan bir sürücü durdurularak incelendi. Yapılan incelemede korunan kişi ve koruma polisin araçta olmadığı için 71. Maddede 132 lira ceza kesildi. Aynı noktada emniyet şeridi ihlali yapan bir sürücüye ise bin 228 lira ceza kesildi.

ZİNCİRLİKUYU'DA LÜKS OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNE ÇAKAR CEZASI
Diğer bir denetim noktası ise Zincirlikuyu oldu. Beşiktaş istikametinde yapılan denetimlerde lüks otomobilin sürücüsüne yetkisiz çakar kullanımı nedeniyle bin 228 lira para cezası kesildi. Bunun yanı sıra yasak saat uygulamasına uymayan hafriyat kamyonu sürücüsü ve fazla yolcu taşıyan minibüs sürücüsüne de idari para cezası uygulandı.
Basın Ekspres yolunda yapılan denetimlerde de 9 araca emniyet şeridi ihlali, 2 araç muayenesi, 1 araca da çakar kullanımından dolayı işlem yapıldı.
(FOTOĞRAFLI)

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