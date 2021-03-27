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  4. İstanbul’da çalınan 1,5 milyon TL değerindeki altın Van’da ele geçirildi

İstanbul’da çalınan 1,5 milyon TL değerindeki altın Van’da ele geçirildi

27.03.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’daki bir evden çalındığı tespit edilen 1,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyası Van’ın Erciş ilçesinde yapılan yol kontrolünde ele geçirildi.Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine Yukarı Akçagedik Jandarma Uygulama Noktası’nda 34 TS 4554 plakalı aracı durdurdu.

İstanbul’da çalınan 1,5 milyon TL değerindeki altın Van’da ele geçirildi

İstanbul’daki bir evden çalındığı tespit edilen 1,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyası Van’ın Erciş ilçesinde yapılan yol kontrolünde ele geçirildi.
Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine Yukarı Akçagedik Jandarma Uygulama Noktası’nda 34 TS 4554 plakalı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 1,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyası ele geçirildi. Yapılan araştırmada, altın ve ziynetlerin İstanbul’un Pendik ilçesindeki bir evden çalındığını belirledi. Bunun üzerine A.Ç. ve H.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

İstanbul’da çalınan 1,5 milyon TL değerindeki altın Van’da ele geçirildi

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