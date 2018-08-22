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İstanbul'da çalınan araç Suriye'de bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 11:59 | Son Güncelleme

Şişli'de, park halindeyken çalınan ve Suriye'ye götürüldüğü tespit edilen araç, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan yurda getirilerek sahibine teslim edildi - Aracı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de, park halindeyken çalınan ve Suriye'ye götürüldüğü tespit edilen otomobil, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan yurda getirilerek sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, 1 Haziran'da A.A'nın evine giren bir şüpheli, buradan aldığı kontak anahtarıyla ev sahibinin park halindeki otomobilini çaldı. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler yaptığı çalışmada, aracın önce Gaziantep'e ardından Kilise götürüldüğünü tespit etti. Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran polis, çalıntı aracın Suriye'ye götürüldüğünü belirledi. Aracı Suriye'ye götürdüğü öne sürülen Yusuf K. yurda giriş yaparken gözaltına alındı.

Çalınan aracın izini Suriye'de de süren polis, çalışmalar sonucunda bulunarak Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na yurda getirilen otomobili sahibine teslim etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

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