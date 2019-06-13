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İstanbul'da çalınan otomobil, 2 yıl sonra Bolu'da bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 12:58 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da kiralama bahanesiyle çalınan otomobil, 2 yıl sonra Bolu’da bulundu.

İstanbul'da çalınan otomobil, 2 yıl sonra Bolu'da bulundu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- İSTANBUL'da kiralama bahanesiyle çalınan otomobil, 2 yıl sonra Bolu’da bulundu. Otomobilin sahibi Caner Ebrem, "Umudumuzu kesmiştik araçtan. Parçalandığını düşünüyorduk ama Allah'a şükürler olsun bulundu" dedi.
İstanbul'da oto kiralama işiyle uğraşan Caner Ebrem, sahibi olduğu 4 otomobilini iki yıl önce Büyükçekmece ilçesinde kiralanması için bir oto kiralama şirketine verdi. Şirket sahibinin, kiralanan araçlardan 2'sinin geri gelmediğini belirtmesi üzerine Caner Ebrem, polise ihbarda bulundu. Polisin yaptığı çalışmayla araçlardan biri geçen yıl İstanbul'da bulundu.
İKİZ PLAKA SİSTEMİ SAYESİNDE BULUNDU
Geçen hafta Bolu'nun giriş ve çıkış noktalarında bulunan Plaka Tanıma Sistemi, ikiz plaka uyarısı verdi. İkiz plaka uyarılarını tarayan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aracı Sümer Mahallesi'ndeki bir parkın yanında buldu. Yapılan incelemede, şase numarasından otomobilin 2 yıl önce İstanbul'da çalınan Caner Ebrem'e ait olduğu belirlendi. Araç Emniyet Müdürlüğü’nün otoparkına çekildi. Sürücü E.K. ise gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. E.K.'nin ifadesinde aracı birinden alacağı karşılığında aldığı söylediği belirtildi.
'UMUDUMUZU KESMİŞTİK'
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da olan Caner Ebrem'i arayıp, otomobilinin bulunduğunu söyleyerek Bolu'ya davet etti. Otomobil emniyetteki işlemlerinin ardından Ebrem'e teslim edildi. Otomobiline 2 yıl sonra kavuşan Ebrem, "Umudumuzu kesmiştik araçtan. Parçalandığını düşünüyorduk ama Allah'a şükürler olsun bulundu" dedi.

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İstanbul'da çalınan otomobil, 2 yıl sonra Bolu'da bulunduİstanbul'da çalınan otomobil, 2 yıl sonra Bolu'da bulunduİstanbul'da çalınan otomobil, 2 yıl sonra Bolu'da bulundu

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