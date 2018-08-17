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İstanbul'da çalınan tekne Bodrum'da bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 16:36 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul'da bir marinadan çalınan tekne, Bodrum ilçesinde bulundu.

Polis ekipleri, İstanbul'da bir marinadan 14 metrelik yelkenli teknenin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Sahil Güvenlik ekiplerince, Göltürkbükü Mahallesi açıklarında teknenin demirli olduğu belirlendi.

Amerikan bayraklı teknede yapılan incelemede, akaryakıt ve kumanya depolandığı tespit edildi.

Göçmen kaçakçılığında kullanılacağı değerlendirilen teknenin çalınmasıyla ilgili E.T, Bodrum ilçesinde gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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