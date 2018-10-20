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İstanbul'da çalıntı 9 otomobil ve 4 motosiklet ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 15:49 | Son Güncelleme

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA )İSTANBUL'da bir tamirhaneye baskın yapan polis bir çalıntı otomobil ile motosiklet ele geçirdi.

İstanbul'da çalıntı 9 otomobil ve 4 motosiklet ele geçirildi

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA )İSTANBUL'da bir tamirhaneye baskın yapan polis bir çalıntı otomobil ile motosiklet ele geçirdi. Polis ortada olmayan dükkan sahiplerinin peşine düştü. 10 gün sonra bu kişilere ait iki depoya yapılan baskında 8 çalıntı araç ile 3 adet motosiklet daha bulundu. Son baskında işyeri sahipleri Nesip B.(41) ile ortağı Naci K.(36) gözaltına alındı. Bulunan lüks araç motosikletlerin piyasa değerinin 3,5 milyon lira olduğu öğrenildi

Ümraniye Cemil Meriç caddesi, Çayırönü caddesinde bulunan bir tamirciye Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından 9 Ekim 2018 tarihinde baskın yapıldı. Baskında içerde bulunan bir otomobil ve bir motosikletin ise çalıntı olduğu tespit edildi. İşyeri çalışanı patronlarının işyerinde olmadığını söyledi. Polis takibe aldığı iki ortağın başka dükkan ve depoları da olduğunu belirledi. 10 gün sonra adresleri belirlenen iki depoya baskın yapıldı. Depolarda yapılan aramalarda çalıntı olduğu tespit edilen 7 otomobil bir cipe ait olduğu öğrenilen yüzlerce otomobil parçası ele geçirildi. Öte yandan polis, çalıntı 3 motosikletinde şüpheliler tarafından parçalanarak yedek parça haline getirildiğini tespit etti. Hepsi son model ve lüks araçların toplam değerinin 3,5 milyon lira olduğu öğrenildi.

Dükkanlarında gözaltına alınan Nesip B. ile Naci K.'nın sorgusu Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Nesip B.'nin daha önceden 11, ortağı Naci K.'nın ise 15 kez gözaltına alındığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliye sevk edildi.

İstanbul'da çalıntı 9 otomobil ve 4 motosiklet ele geçirildiİstanbul'da çalıntı 9 otomobil ve 4 motosiklet ele geçirildiİstanbul'da çalıntı 9 otomobil ve 4 motosiklet ele geçirildi

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