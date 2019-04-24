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İstanbul'da çamur yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 08:54 | Son Güncelleme

İstanbul'da,  etkili olan Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı oto yıkamacılara yaradı.

İstanbul'da çamur yağdı

Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)- İstanbul'da, etkili olan Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı oto yıkamacılara yaradı. Sabah uyandıklarında araçlarının tozla kaplı olduğunu gören vatandaşlar, araçlarını temizletmek için oto yıkamacılara hücum etti.
İstanbul'da, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren toz taşınımı nedeniyle özellikle araçların üzerleri tozla kaplandı. Sabah uyandıklarında araçlarının tozla kaplı olduğunu gören bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışırken bazıları da oto yıkamacılara akın etti.

"BAYAĞI SIRA VAR"
Aracını temizlemek için oto yıkamacıya gelen Kamil Yıldız "Gördüğünüz gibi çamur yağmış herhalde. Sabah kalktığımızda maalesef böyleydi. Yıkatmak için geldik, bekliyoruz. Bayağı sıra var" dedi.

Selahattin Yıldırım ise Çamur yağdı, "Şu anda yıkamaya giriyoruz. Artık yine yağmur yağar mı bilmiyoruz. Neden olduğunu biz de bilmiyoruz, hava durumunda öyle bir şeyden bahsetmedi. Artık arabayı yıkatacağız, başka çaresi yok" diye konuştu.

BUGÜN DE ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
Meteoroloji 1'inci Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yer yer etkili olacağı tahmin edilen toz taşınımının neden olabileceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan Kuzey Afrika kaynaklı olan toz taşınımının bugün 23.59'a kadar etkili olması bekleniyor.

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