HABER

İstanbul'da Çamur Yağdı (EK 2 )

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 13:14 | Son Güncelleme

İstanbul'da, etkili olan Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı oto yıkamacılara yaradı.

Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA) İstanbul'da, etkili olan Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı oto yıkamacılara yaradı. Sabah uyandıklarında araçlarının tozla kaplı olduğunu gören vatandaşlar, araçlarını temizletmek için oto yıkamacılara hücum etti. İstanbul'da, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren toz taşınımı nedeniyle özellikle araçların üzerleri tozla kaplandı. Sabah uyandıklarında araçlarının tozla kaplı olduğunu gören bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışırken bazıları da oto yıkamacılara akın etti. "BAYAĞI SIRA VAR" Aracını temizlemek için oto yıkamacıya gelen Kamil Yıldız "Gördüğünüz gibi çamur yağmış herhalde. Sabah kalktığımızda maalesef böyleydi. Yıkatmak için geldik, bekliyoruz. Bayağı sıra var" dedi. Selahattin Yıldırım ise Çamur yağdı, "Şu anda yıkamaya giriyoruz. Artık yine yağmur yağar mı bilmiyoruz. Neden olduğunu biz de bilmiyoruz, hava durumunda öyle bir şeyden bahsetmedi. Artık arabayı yıkatacağız, başka çaresi yok" diye konuştu. BUGÜN DE ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK Meteoroloji 1'inci Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yer yer etkili olacağı tahmin edilen toz taşınımının neden olabileceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan Kuzey Afrika kaynaklı olan toz taşınımının bugün 23.59'a kadar etkili olması bekleniyor.

PARTNER Unutkanlık mı yoksa depresyon mu? Unutkanlık mı yoksa depresyon mu?
Marmaris'e sezonun ilk yolcu gemisi geldiMarmaris'e sezonun ilk yolcu gemisi geldi
Bolu Belediyesi'nden çıkarılan işçilerden eylemBolu Belediyesi'nden çıkarılan işçilerden eylem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YSK bugün MHP’nin itirazını görüşecek

YSK bugün MHP’nin itirazını görüşecek

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

Miray Daner'in şaşırtan değişimi!

Miray Daner'in şaşırtan değişimi!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

Taksi şoförü ne yapacağını şaşırdı! Bakırköy'de korkunç olay!

Taksi şoförü ne yapacağını şaşırdı! Bakırköy'de korkunç olay!

İlginizi Çekebilir

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden oturma eylemi

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden oturma eylemi

Kolu olmayan halasından etkilendi 'Biyonik Kol' yaptı

Halasından etkilendi, öyle bir buluşa imza attı ki...

Çıldır'da balıkçılar av için buzların erimesini bekliyor

Av mevsimi bitecek ama... Balıkçıların endişeli bekleyişi

Dört asker şehit olmuştu! Yine sızmaya çalıştılar, hemen operasyon başladı!

Dört askerin şehit olduğu bölgeye hava harekatı

Çanakkale Kara Savaşlarının 104. yıl dönümü böyle anıldı

Çanakkale Kara Savaşlarının 104. yıl dönümü böyle anıldı

3'ü de aynı bahçede! Gören turistler şaşıp kalıyor

3'ü de aynı bahçede! Gören şaşıp kalıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.