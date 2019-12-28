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  4. İstanbul'da çarpışan otomobillerden biri alev aldı

İstanbul'da çarpışan otomobillerden biri alev aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 00:34 | Son Güncelleme

İstanbul'da çarpışan otomobillerden biri alev aldı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da çarpışan iki otomobilden birinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Haramidere Ambarlı yolunda, Avcılar istikametinde ilerleyen Emrullah D. idaresindeki 64 KD 033 plakalı araç ile Suat M. idaresindeki 34 CBA 946 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, savrularak bariyerlere çarpan Suat M. idaresindeki otomobil alev aldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahale ettiği araç kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen Suat M'ye ambulansta müdahale edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
araç yangını Kaza

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