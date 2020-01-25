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İstanbul'da cenazeler karıştı, doğru cenaze Ordu'ya ulaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 10:07 | Son Güncelleme

İSTANBUL’da, aynı gün hayatını kaybeden ve mezarlıklar müdürlüğü gasilhanesinden ailelerine teslim edilen Ordulu Ali Çalışkan ile Edirneli Mehmet Nurad’ın cenazeleri karıştı.

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- İSTANBUL’da, aynı gün hayatını kaybeden ve mezarlıklar müdürlüğü gasilhanesinden ailelerine teslim edilen Ordulu Ali Çalışkan ile Edirneli Mehmet Nurad’ın cenazeleri karıştı. Defnedilmek üzere Ordu’ya getirilen cenazenin kendilerine ait olmadığını tespit eden aile, şaşkınlık yaşadı. Karışıklık giderilerek, Çalışkan'ın cenazesi, dün gece Ordu'daki ailesine teslim edildi.
İstanbul’da tedavi gördüğü bir hastanede hayatını kaybeden Ordu’nun Perşembe ilçesi nüfusuna kayıtlı Ali Çalışkan’ın (81) cenazesi, dün memleketi Ordu’ya gönderildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi’ne getirilen Çalışkan’ın cenazesi, kontrol amacıyla aileye gösterildi. Kefenin aralanmasıyla cenazeyi kontrol eden aile, yetkililerin kendilerine gösterdikleri kişiyi görünce büyük şok yaşadı. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi, yetkililerin irtibat kurması üzerine gerçek kısa sürede ortaya çıktı. İstanbul’da aynı hastanede tedavi gören Edirne Keşan nüfusuna kayıtlı Mehmet Nurad isimli kişinin cenazesinin, Ali Çalışkan’ın cenazesinin yerine Ordu’ya gönderildiği belirlendi. Ordu’ya gönderilen yanlış cenazenin tabutunun üzerinde ise ‘Ali Çalışkan’ yazdığı öğrenildi. Durumun fark edilmesi üzerine Ordu’daki cenaze, ekipler tarafından geri gönderildi.
Yaşanan karışıklığın ardından Çalışkan’ın cenazesi ise bu gece saatlerinde İstanbul’dan memleketi Ordu'ya getirilip, Altınordu Cenaze Hizmetleri Birimi’ne teslim edildi. Çalışkan'ın cenazesi, bugün Perşembe ilçesindeki törenin ardından toprağa verilecek.
‘CENAZELER BAŞKA BİR ARACA TRANSFER EDİLİRKEN YAŞANIYOR’
Ali Çalışkan’ın torunu Kerem Özbekli, cenazelerin İstanbul’da başka bir araca aktarılırken karıştığını söyledi. Ordu’ya geldiklerinde şoku yaşadıklarını belirten Özbekli, “Vefat eden kişi benim annemin babası oluyor. Cenazeler karışmış. Zaten bir şoktaydık, ikinci bir şoka girdik. Nasıl bir tarif olur, ne denir bilemiyorum. Cenazeler İstanbul’da karışıyor. Farklı bir araçtan başka bir araca aktarma yaparken olay yaşanıyor. Yaklaşık 25 kişi geliyoruz ve halen buradayız 2 gündür. Cenazenin bizim olmadığını burada teşhiste öğrendik” dedi.
‘DEFİNDEN SONRA HUKUKİ MÜCADELE BAŞLATMAYI DÜŞÜNÜYORUZ’
Özbekli, cenazenin defnedilmesinin ardından hukuki yollara başvuracaklarını da kaydederek, “Cenazelerin karıştığı diğer ailelerle bir görüşme sağlamadık. Fakat onlar da mağdurmuş. İstanbul’dan arayan arkadaşlarımız bunları söyledi. Cenazemizi defin ettikten sonra hukuki bir mücadele başlatmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

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