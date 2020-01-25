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  4. İstanbul'da cenazeler karıştı, doğru cenaze Ordu'ya ulaştırıldı (2)

İstanbul'da cenazeler karıştı, doğru cenaze Ordu'ya ulaştırıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 14:58 | Son Güncelleme

KARIŞAN CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ İstanbul'da, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve yerine aynı gün yaşamını yitiren Edirne Keşan nüfusuna kayıtlı Mehmet Nurad isimli şahsın cenazesi gönderilen Ordulu Ali Çalışkan, toprağa verildi.

KARIŞAN CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ
İstanbul'da, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve yerine aynı gün yaşamını yitiren Edirne Keşan nüfusuna kayıtlı Mehmet Nurad isimli şahsın cenazesi gönderilen Ordulu Ali Çalışkan, toprağa verildi. Gece yarısı Ordu'ya getirilen Çalışkan'ın cenazesi, ailesi tarafından Ordu Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi’nden alındı. Cenaze Nakil Aracı ile Perşembe ilçesine götürülen Çalışkan'ın cenazesi, Yeni İhsaniye Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Güzelyalı Mahallesi'nde toprağa verildi.

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