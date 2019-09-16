İstanbul’da çeşitli suçlardan aranmaları bulunan 89 kişi yakalandı

İstanbul’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyonda 89 hükümlü yakalandı. Operasyon anı polis kamerasına yansırken, gözaltına alınan 89 kişinin ilçe emniyet müdürlüklerindeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 15 Eylül Pazar günü, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik 912 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde hırsızlıktan 17, yaralamadan 13, dolandırıcılık ve sahtecilikten 9, yağma ve gasptan 7, cinsel istismar ve cinsel saldırıdan 6, cinayetten 3, kaçakçılıktan 2, şantaj ve silahla tehditten 2, uyuşturucu madde ticareti yapmadan 1, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaktan 1, terörden 1, zimmet suçundan 1 ve diğer suçlardan 26 kişi olmak üzere toplam 89 firari hükümlü gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 89 hükümlüden 6’sının 20 yıla kadar, 13’ünün 10 yıla kadar, 31’inin 5 yıla kadar, 26’sının ise 2 yıla kadar hapis cezasının bulunduğu öğrenilirken, gıyabi tutuklu 13 kişi bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, şüphelilerin önceden belirlenen adreslerinde yapılan aramada 10 gram esrar, 20 uyuşturucu hap, kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 77 adet fişek, ekiplerce ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ilçe emniyet müdürlüklerindeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

