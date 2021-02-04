İstanbul’da çete operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

İstanbul’da, yaralama, yağma, tefecilik ve çek senet tahsilatı yaptıkları ileri sürülen bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çete üyesi 19 kişi yakalandı. 5 tabanca, 1 uzun namlulu kaleşnikof ve çek senet ile uyuşturucu maddenin ele geçtiği operasyonda çete üyelerinin bir kişiyi silahla vurduğu görüntüler de ortaya çıktı.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce bir çok kez polisiye soruşturma geçiren Kemal ve Gökhan Ç.’nin elebaşılık yaptığı çetenin yine bir dizi olaya karıştıkları yönünde bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında çete üyelerine yönelik yapılan tespitlerin ardından 28 Ocak’ta İstanbul’da çok sayıda ilçede eş zamanlı baskın düzenlendi.

Kamuoyunda “Çakarlar” olarak bilinen çete mensuplarının ‘silahla işyeri basma’, ‘kasten yaralama’, yağma’, ‘yaralama’ ve ‘tefecilik’ ile bir çok kişinin malına çöktükleri iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, çete elebaşı Kemal Ç. ve kardeşi Gökhan Ç.’nin de aralarında olduğu 19 şüpheli yakalandı.

Ağırlıkla Gaziosmanpaşa olmak üzere kentin genelinde faaliyet gösteren suç örgütü üyelerinin üzerleri ile ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda farklı kişiler adına düzenlenen 20 senet, 1 uzun namlulu kaleşnikof silah, 5 tabanca, 100 tabanca mermisi, bir miktar uyuşturucu madde ile 40 bin lira para ele geçirildiği belirtildi.

Yapılan araştırmada çete üyelerinin kendilerine haraç vermeyen bir kişiye yönelik darp girişimi ve silahla yaralama eylemi de ortaya çıktı. Görüntülerde silahlı bir şüpheli hedef aldığı kişiye silahla ateş ederken, bir şüpheli de bastıkları işyerinin kamerasına vuruyor. Çetenin talimatlarına uymayan bir kişi silahla vurularak yaralanıyor.

