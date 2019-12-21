HABER

İstanbul'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 03:57 | Son Güncelleme

İstanbul'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yalı Mahallesi Rıhtım Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında Ö. Z, B. B. ve A. B, henüz belirlenemeyen bir nedenle kız arkadaşıyla oturan Y. D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y. D, 3 kişiyi bıçakla yaraladı.

Yaralılar ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Y.D. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralılardan birinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

İnanması güç ama... Burada ölmek yasak! İnanması güç ama... Burada ölmek yasak!
Tek katlı ahşap ev küle döndüTek katlı ahşap ev küle döndü
Bursa'da TIR kazası: 2 yaralıBursa'da TIR kazası: 2 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bıçaklı kavga maltepe yaralama

En Çok Okunan Haberler

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

ABD Savunma Bakanı Esper'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Esper'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

İki aile arasındaki kavga kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var

İki aile arasındaki kavga kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'yaptırım' tepkisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'yaptırım' tepkisi

Bakan Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Maltepe'de bıçaklı kavga! Yaralılar var

İstanbul'da bıçaklı kavga! Yaralılar var

Tek katlı ahşap ev küle döndü

Tek katlı ahşap ev küle döndü

Ankara'da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya’da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Venezuela'da 100 King Air tipi uçak düştü! Çok sayıda ölü var

Venezuela'da uçak düştü! Çok sayıda ölü var

İstanbul'da 'Sessiz Çığlık' yürüyüşü!

İstanbul'da 'Sessiz Çığlık' yürüyüşü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.