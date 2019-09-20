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İstanbul’da çıkar amaçlı suç örgütüne operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 11:22 | Son Güncelleme

İstanbul’da, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında polislerin de yer aldığı çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

İstanbul’da, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında polislerin de yer aldığı çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Ağırlıklı olarak eğlence merkezleri ve işletmelere yönelik operasyonda çoğu yabancı uyruklu kadın ve iş yeri sahibi ile bu kişilerden rüşvet aldıkları ileri sürülen polislerin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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