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İstanbul’da cinayet işledi, Malatya’da yakalandı

24.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da cinayet işlediği iddia edilen şahıs, memleketi Malatya’da saklandığı evde yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İstanbul’un Bayrampaşa ilçesi Cevatpaşa Mahallesi’nde 1 Şubat 2020 tarihinde, husumetli iki aile arasında meydana gelen silahlı çatışma olayını polise ihbar eden 12 yaşındaki S.T.

İstanbul’da cinayet işlediği iddia edilen şahıs, memleketi Malatya’da saklandığı evde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul’un Bayrampaşa ilçesi Cevatpaşa Mahallesi’nde 1 Şubat 2020 tarihinde, husumetli iki aile arasında meydana gelen silahlı çatışma olayını polise ihbar eden 12 yaşındaki S.T. isimli çocuğu silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen M.T. isimli şahsın Malatya’ya gelerek yakın akrabalarının yanında saklandığı yönünde istihbarı bilgi elde edildi. Şüpheli şahsın yakalanması için Malatya İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip tarafından, M.T. isimli şahıs bugün sabaha karşı Malatya’nın Pütürge ilçesi Örencik Mahallesi’nde saklandığı evde yakalandı. Şahsın üzerinde, saklandığı ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 1 sahte kimlik, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. M.T. gözaltına alınarak adli işlemlere başlandı.

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