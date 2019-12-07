HABER

İstanbul'da Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 15:51 | Son Güncelleme

İstanbul'da Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi

İSTANBUL (AA) - Fikirde Birlik ve Erdemliler Platformu, Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerini protesto etti.

Eyüp Sultan Camisi önünde toplanan grup, ellerinde Türkiye ve Doğu Türkistan bayrakları taşıyarak, çeşitli sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Platform Başkanı Kürşat Mican, Doğu Türkistan'da yaşayanların insan haklarından mahrum olduğunu söyledi.

Doğu Türkistan'daki insanların tarihte eşine az rastlanır bir zulüm altında inlediğini dile getiren Mican, şunları kaydetti:

"21. yüzyılda tekrar hortlatılan Nazi benzeri toplama kamplarında 3 milyondan fazla kardeşimiz Müslüman Türk kimliğini, dinini ve kendine ait bütün özelliklerini terk etmeye ve Çinlileşmeye zorlanmakta, ağır baskı ve işkence altında yaşamakta, binlercesi katledilmektedir. İslam İşbirliği Teşkilatını, tüm sivil toplum kuruluşlarını, İnsan Hakları Araştırma Komisyonlarını, sözde insan haklarından, adaletten, özgürlükten dem vuran demokrasi havarilerini bu zulme engel olmak için ivedilikle göreve davet ediyoruz.''

Açıklamanın ardından dua edildi ve gökyüzüne güvercinler bırakıldı.

PARTNERBeren Saat'in yeni dizisi BBC'de!Beren Saat'in yeni dizisi BBC'de!
Ceren için Fatsa’da 3 bin kişi yürüdüCeren için Fatsa’da 3 bin kişi yürüdü
Türkiye’de ilk kez Samsun’da kurulacakTürkiye’de ilk kez Samsun’da kurulacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğu Türkistan istanbul

En Çok Okunan Haberler

Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... 'Donduk kaldık'

Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... 'Donduk kaldık'

Dikkat! Kuvvetli donacağız

Dikkat! Kuvvetli donacağız

Kan donduran görüntü! Arkasından yanaşıp kafasına ateş etti

Kan donduran görüntü! Arkasından yanaşıp kafasına ateş etti

Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında kalça dansı

Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında kalça dansı

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmamoğlu'ndan kritik atama! Interpol eski müdürü, İBB'de daire başkanı oldu

İmamoğlu, Interpol eski müdürünü İBB'de daire başkanı olarak atadı

Zorla aracına aldı, döverek gasp etti ve yola kenarına attı

Gazetecilere dönüp 'hepsini döveceğim' dedi

13 yaşındaki Aslı’dan 5 gündür haber alınamıyor

Aslı'dan 5 gündür haber yok...

Kağıthane'de dehşet! 3 kişiyi bıçakladı, koşarak kaçtı

Kağıthane'de dehşet! 3 kişiyi bıçakladı, koşarak kaçtı

Maden kuyusuna düşen işçi hayatını kaybetti

Gece yarısı korkunç haber!

Denizli'de vahşet! Ev arkadaşı olduğu 2 kişiyi öldürdü

Vahşet! 2 ev arkadaşını vahşice öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.