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İstanbul'da Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmü protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 09:55 | Son Güncelleme

İnsan ve Medeniyet Hareketi üyeleri, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine tepki gösterdi

İSTANBUL (AA) - Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalar protesto edildi.

Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalara karşı, İnsan ve Medeniyet Hareketi tarafından Fatih Camisi'nde program düzenlendi.

Sabah namazının ardından caminin avlusunda toplanan gruptakiler, "Zulme Karşı Duaya Kalk" pankartı açarak bir süre, "Türkistan halkı yalnız değildir", "İslam ümmeti kabul etme zilleti" şeklinde sloganları attı.

İnsan ve Medeniyet Hareketi Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Demirel, daha sonra gruptakiler adına yaptığı açıklamada, Çin'in, Doğu Türkistan'ı işgalinden bu yana Müslüman Türk kimliğini yok etmeyi amaçladığını söyledi.

İslam'ın asil mensupları olan Uygur Türklerinin inançlarına, kültürlerine ve kimliklerine sahip çıktıkları için katliamlara, soykırımlara maruz kaldığını aktaran Demirel, şöyle konuştu:

"Çin, Doğu Türkistanlı Müslüman Uygurlara iki seçenek sunmaktadır. Ya asimile olun bir Çinli gibi yaşarsınız ya da ölürsünüz. Daha önce kültür devrimi adı altında yaptığı zulümleri yeniden hortlatan komünist dikta yönetimi bölgeye getirdiği Çinlileri, Uygurlularla kardeş ilan ettiğini söyleyerek her eve bir Çinli yerleştirme kararı aldı. 70 yıldır Çin işgali altında bulunan Doğu Türkistan kapalı bir yönetim sistemi altında olduğu için yaşadığı zulümleri dünyaya yeterince duyuramıyor. Baskı altında varoluş mücadelesi veren Uygurlu Müslüman kardeşlerim, soykırım tehlikesi yaşamaktadır."

Demirel, Çin yönetiminin, inanç özgürlüğünü ayaklar altına alarak, dine ait her şeyi yasakladığını aktardı.

Çin zindanlarında 350 bin Müslümanın bulunduğunun tahmin edildiğini aktaran Demirel, şunları kaydetti:

"Doğu Türkistanlıların gözü ve kulağı Türkiye'de. Türk kardeşlerinden başka acılarını paylaşan ve acılarını sona erdirmek isteyen başka kimse yoktur. Bunun için Türkiye bir an önce Çin'e baskı yaparak gerekli girişimlerde bulunmalıdır. Komünist dikta yönetimini, uyguladığı asimilasyon politikalarından vazgeçirmek için gerekli diplomatik adımlar atılmalıdır. "

Açıklamanın ardından dua edildi, gruptakilere çorba ikramı yapıldı.

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