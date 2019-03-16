HABER

İSTANBUL'DA CİNSEL GÜCÜ ARTIRICI HAP OPERASYONU KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 12:45 | Son Güncelleme

  İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarda, kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen cinsel gücü artırıcı hap sattıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarda, kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen cinsel gücü artırıcı hap sattıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı. Ekiplerin bir depoya girmesi ve içeride bulunan cinsel performans arttırıcı ilaçları ele geçirmesi polis kameraları tarafından görüntülendi.
Polis ekipleri Bağcılar, Bayrampaşa ve Fatih’te belirledikleri 6 adrese 27 Şubat’ta eş zamanlı baskın yaptı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri adreslerde bulunan 7 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 284 bin 962 cinsel performans arttırıcı hap, 405 cep telefonu, bin 734 sahte parfüm, 43 kol saati ele geçirildi.
Şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi’nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. 7 şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' ve Türk Ceza Kanunu 187. Maddesi ‘Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi veya satılması’ suçlarından adli işlem başlatılarak serbest bırakıldı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir depoya girmesi ve içeride bulunan cinsel performans arttırıcı ilaçları ele geçirmesi polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
-----------
(Polis Kamerası)
-Polis ekiplerinin bir depoya girmesi
-Ekiplerin içeride yaptığı aramalar
-Ele geçirilen ilaçlardan görüntü
-Genel ve detaylar

2019'un meleği belli oldu! 2019'un meleği belli oldu!
Kuzular anneleriyle buluştuKuzular anneleriyle buluştu
Şırnaklıların doğalgaz sevinciŞırnaklıların doğalgaz sevinci
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Londra'da müslüman gruba saldırı!

Londra'da müslüman gruba saldırı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

CHP'li vekile camide büyük şok!

CHP'li vekile camide büyük şok!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı! 'Her ikisiyle de sevgiliydim ben'

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Münevver Karabulut cinayetinin kan parası, aileleri evinden etti

Karabulut cinayetinin kan parası evlerinden etti

Son dakika! Ege ve Akdeniz'de peş peşe depremler

Son dakika! Ege ve Akdeniz'de peş peşe depremler

Türkiye'ye hırsızlık için gelmişler!

Türkiye'ye hırsızlık için gelmişler!

Beşiktaş'ta silah sesleri!

Beşiktaş'ta sabah saatlerinde silah sesleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.