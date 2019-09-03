HABER

İstanbul’da cinsel içerikli kaçak ilaç operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 10:02 | Son Güncelleme

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, ülkeye kaçak yollarla getirilen cinsel içerikli ilaç, ilaç hammadesi ve paketleme makinesi ele geçirildi.

İstanbul’da cinsel içerikli kaçak ilaç operasyonu

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, ülkeye kaçak yollarla getirilen cinsel içerikli ilaç, ilaç hammadesi ve paketleme makinesi ele geçirildi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çin başta olmak üzere uzak doğu ülkelerinden yurda kaçak yollarla cinsel içerikli sahte ilaç ve ürün sokanların yakalanmasına ilişkin çalışma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında sağlığa zararlı, ölümlere neden olan ve ülkeye kaçak yollarla sokulan ürünlerin toptan piyasaya sürüleceği bilgisini edinen güvenlik ekipleri, Bağcılar’da bulunan lüks rezidans ve depoları kiralayarak Türkiye’nin 7 bölgesine kargo yapıldığını tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından belirlenen 6 depo ile 1 ofise 28 Ağustos tarihinde baskın düzenleyen kaçakçılık polisi, piyasa değeri 3 milyon lirayı bulan 1 milyon 124 bin 453 cinsel içerikli hap ve zayıflama ürünü, 9 bin 360 adet 250 ml ve 500 ml hacminde cinsel içerikli hap yapımında kullanılan sıvı, 13 kilo 650 gram cinsel içerikli hap yapımında kullanılan hammadde, 100 adet cinsel içerikli ürün kutusu ve 2 tane ambalajlama aleti ele geçirildi.
Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan 9 şahıs hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” ve “TCK 187 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından adli işlem yapıldığı bildirildi.

PARTNERAkneli cilt bakımının püf noktalarıAkneli cilt bakımının püf noktaları
DEAŞ operasyonunda yakalanan firari zanlı tutuklandıDEAŞ operasyonunda yakalanan firari zanlı tutuklandı
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 43 gözaltıMersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 43 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'dan 3 transfer birden

G.Saray'dan 3 transfer birden

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

AK Parti MYK'dan 4 isim için ihraç talebi

AK Parti MYK'dan 4 isim için ihraç talebi

18 yaşındaki gence sokak ortasında kanlı infaz!

18 yaşındaki gence sokak ortasında kanlı infaz!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.