HABER

İstanbul'da cinsel içerikli ürün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 14:57 | Son Güncelleme

İstanbul'da cinsel içerikli ürün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de bir depoya düzenlenen operasyonda, yaklaşık 20 bin 150 koli cinsel içerikli ürün ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, İsteks Sanayi Sitesinde, yasaklı maddeler arasında yer alan cinsel içerikli ürün bulundurduğu öğrenilen bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda, piyasaya sürülmek üzere hazır bekletilen yaklaşık 20 bin 150 koli cinsel içerikli ürünün yanı sıra, son kullanma tarihi değiştirilerek yeni son kullanma tarihi eklenen yaklaşık 8 bin 350 cips kutusu bulundu.

Operasyonda Oğuz E, gözaltına alındı, depo mühürlendi.

Görenler inanamadı! Kaya parçası değil böbrek taşı Görenler inanamadı! Kaya parçası değil böbrek taşı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!
Başkan Gökhan, bin yıllık miras karakılçık buğday tohumunu toprakla buluşturduBaşkan Gökhan, bin yıllık miras karakılçık buğday tohumunu toprakla buluşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir operasyon polis

En Çok Okunan Haberler

Böyle basıldılar! Ne olduğunu anlamadan gözaltına alındılar

Böyle basıldılar! Ne olduğunu anlamadan gözaltına alındılar

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Değiştirmeyi unutmayın! 31 Aralık son gün

Değiştirmeyi unutmayın! 31 Aralık son gün

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk! 3 kararı veto etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Doktorun boğazını jiletle kesti, ifadesi şoke etti!

Doktorun boğazını jiletle kesti, ifadesi şoke etti!

Doğa Koleji öğretmenlerinin eylemine velilerden destek (Doğa koleji satılıyor mu?)

Doğa Koleji eyleminde yeni gelişme

Şarkıcı Yılmaz Çelik'e 'terör' gözaltısı

Şarkıcı Yılmaz Çelik'e 'terör' gözaltısı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

İzmit'te halk otobüsü ile tanker çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İzmit'te halk otobüsü ile tanker çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.