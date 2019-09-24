"İstanbul'da çok az sayıda kayıtsız Suriyeliye rastladık"

Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Türkiye'de kayıtlı Suriyeli sayısının 3 milyon 663 bin olduğunu belirterek, "İstanbul'da 12 Temmuz'dan beri yaptığımız çalışmalarda da çok az sayıda kayıtsız Suriyeliye rastladık." dedi.

Ayaz, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), düzenlenen "Türk Yükseköğretiminin Uluslararasılaşması: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı"nda konuştu.

Özellikle 2015 yılından itibaren farklı statülerdeki yabancı uyruklu sayısında ciddi bir artışın gözlendiğini, Türkiye'de ise 5 milyonun üzerinde yabancının yaşadığını anımsatan Ayaz, "Ülkemizde kayıtlı olan Suriyeli sayısı 3 milyon 663 bin. Ülkemizde kayıtsız olan Suriyelilerin fazla bulunmadığını da ifade etmek istiyorum. İstanbul'da 12 Temmuz'dan beri yaptığımız çalışmalarda çok az sayıda kayıtsız Suriyeliye rastladık." ifadesini kullandı.

Abdullah Ayaz, 2015'ten itibaren ikamet izniyle Türkiye'de kalan yabancı sayısında ciddi bir artış yaşandığını, ikamet izinlerinde, 2017'yi 585 bin, 2018'i 658 binle kapattıklarını, şu anda ise bu rakamın 1 milyon 60 bini aştığını bildirdi.