İstanbul’da Çöken Binada Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

İstanbul Kartal'da 8 katlı bir bina Çarşamba akşam saatlerinde sebebi henüz açıklanmayan bir sebeple çöktü. 14 dairenin bulunduğu binadan şu ana kadar 4’ü ağır 13 kişi yaralı olarak kurtarılırken 3 kişi de hayatını kaybetti. Enkaz altında kaldığı belirtilen diğer kişilerin kurtarılması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

"Binada 43 Kişi İkamet Ediyor"

Valilikten kaç kişinin enkaz altında olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmazken çöken binada, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 14 dairede 43 vatandaşın ikamet ettiği belirtildi. Olayla ilgili Valilik Kriz Merkezi oluşturularak çalışmalara başlandığı aktarıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya gazetecilere yaptığı açıklamada, çöken binadan 13 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını, 3 kişinin ise hayatını kaybettiğini söyledi. Yerlikaya, Kartal'da çöken binanın enkazında devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında şunları söyledi:

“Arama kurtarma çalışmalarımız 18 buçuk saattir aralıksız devam ediyor. Bu 18 buçuk saatte 9'u genel sağlık durumu iyi, 3'ü ağır olmak üzere 13 yaralımızın başta Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi olmak üzere çeşitli hastanelerimizde tedavileri devam ediyor. 3 ölümüz var. Daha önce iki tanesinin kimliği tespit edilmişti. Birinin ismi de yakınları tarafından bu sabah tespit edildi. Çevredeki binalar güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Bunlardan birinin durumu farklı. Yıkılan binanın yanındaki 10 katlı Yunus Apartmanı. Bunun durumu risk arz ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın mühendisleri, teknik heyeti lazer yönetimiyle bu binanın an be an durumunu kontrol altında tutuyorlar. Çünkü arama kurtarma faaliyetini yürüten arkadaşlarımızın güvenliği, etrafta yaşayan insanların güvenliği adına bunu yapmak zorundayız. Bu durumu netleştirmek için 3 kere arama kurtarma faaliyetlerine ara verdik. Netleştirip, risk tahlilini yapar yapmaz tekrardan çalışmalara başladık.”