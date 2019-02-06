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İstanbul'da çöken binayla ilgili yayın yasağı

06.02.2019 23:33 | Son Güncelleme

İstanbul'da sekiz katlı bir binanın çökmesi sonucu en az iki kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'da çöken binayla ilgili yayın yasağı

Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar sürüyor. Mahkeme, olayla ilgili yayın yasağı getirdi.İstanbul'un Kartal ilçesinde sekiz katlı bir bina çöktü. İstanbul Valiliği, olayda iki kişinin hayatını kaybettiğini, altı kişinin yaralı kurtarıldığını açıkladı.

Enkaz altındakilerin kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Binanın bulunduğu mahallenin muhtarı, 14 daireli binada 30'a yakın kişinin yaşadığını söyledi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İlk dakikadan itibaren hem AFAD olsun, hem çevre-şehircilik birimleri olsun, hem emniyetimiz olsun, jandarmamız, herkes diğer civar illerden de gerekli takviyelerle, diğer arama kurtarma ekipleriyle birlikte gerekli müdahaleleri yapmaya çalışıyorlar" dedi. Soylu, "bu olaylardan çıkarılması gereken" adımları ülke olarak atmaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Soylu'nun yanı sıra TBMM Başkanı ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da olay yerine gitti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturması yürütülen olayla ilgili olarak yayın yasağı kararı verdi.

DW/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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