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"İstanbul'da Corona Virüsünün Hindistan Varyantı Görüldü"

28.04.2021 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hindistan’da rastlanan Corona virüsü varyantının İstanbul’da da tespit edildiğini söyledi

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Rusya’da geliştirilen Corona virüsü aşısı Sputnik V için 50 milyon dozluk anlaşma yapıldığını belirtti. Hindistan’da rastlanan Corona virüsü varyantının İstanbul’da da tespit edildiği ve önümüzdeki iki ayın ardından aşı tedariğinin güçlendirileceği bilgisi Koca’nın açıklamaları arasında yer aldı.

Bugün Bilim Kurulu’nun toplanmasının ardından kameralar karşısında açıklama yapan Bakan Koca, artan Corona virüsü enfeksiyon vakaları ve virüs kaynaklı can kayıpları nedeniyle kısıtlamaların yeniden devreye sokulduğuna vurgu yaptı, “Umarım ödediğimiz bu ağır bedel bu salgından tamamen kurtulmamıza fayda sağlar” dedi. Koca, kısıtlamalara uyulması çağrısında da bulundu.

“Sputnik V’nin ilk sevkiyatı Mayıs ayında”

Aşılamada gelinen süreçle ilgili olarak Koca, “Aşı tedariği önümüzdeki 2 ay için güçleşiyor ancak sonrasında aşı bolluğu yaşanması bekleniyor” dedi.

50 milyon doz Sputnik V için anlaşma yapıldığını belirten Koca, bu dozların tamamının 6 ay içinde tedarik edileceğini, ilk sevkiyatın ise Mayıs ayında gerçekleşeceğini söyledi.

Koca Sputnik V aşısının Türkiye içinde üretimine başlanması için teknoloji transferi yapılacağını belirtti.

Daha önceden tedariği için anlaşma yapılan Alman BioNTech firmasının aşısından Haziran ayına kadar tedarik edilecek dozların 30 milyonu geçeceğini belirten Koca, aşıyı geliştiren bilimadamı ve BioNTech’in kurucusu “Uğur Şahin’in görüşünü de alarak” bu aşının iki dozu arasındaki zaman diliminin 6 ile 8 hafta olmasına karar verildiğine dikkat çekti.

Koca, Çin yapımı Sinovac aşısının tedariğinde gecikmeler yaşanmasına rağmen önümüzdeki aylarda bu aşıdan da ülkeye daha fazla doz geleceğini söyledi.

“Yerli aşılarımız sahaya çıkmaya hazırlanıyor”

Yurt içinde çalışmaları devam eden aşı araştırmalarıyla ilgili de güncel bilgi paylaşan Bakan Koca, ilk yerli inaktif aşının deneyinde ikinci aşamaya gelindiğini, üçüncü aşamaya da önümüzdeki haftalarda başlanmasının beklendiğini söyledi. İkinci yerli inaktif aşıda Birinci Faz aşamaya başlanırken, “virüs benzeri parçacıklarla geliştirilen üçüncü yerli aşının İkinci Faz çalışmalarına Mayıs sonuna kadar geçilmesi” planlanıyor.

Burundan uygulanan intranazal aşı için “araştırma ürünü üretimi” tamamlanırken, “adenovirüs temelli vektör aşı” ise deney sürecinde Birinci Faz’da.

“Yerli gücümüz, yerli aşılarımız sahaya çıkmaya hazırlanıyor” diyen Bakan Fahrettin Koca, “salgının ve aşıların seyrini yakından ilgilendiren” konunun mutasyonlar olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye’de en çok rastlanan mutasyon türünün Corona virüsünün ilk olarak İngiltere’de rastlanan varyantı olduğunu söyleyen Koca’nın açıklamalarına göre, Brezilya ve Güney Afrika varyantlarının ardından son olarak İstanbul’da Hindistan varyantına da rastlandığını belirtti.

Koca, Hindistan’da tespit edilen Corona virüsü varyantının İstanbul’da da 5 kişide görüldüğünü ve bu kişilerin karantinaya alındığını söyledi.

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