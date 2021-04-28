"İstanbul'da Corona Virüsünün Hindistan Varyantı Görüldü"

50 milyon doz Sputnik V için anlaşma yapıldığını belirten Koca, bu dozların tamamının 6 ay içinde tedarik edileceğini, ilk sevkiyatın ise Mayıs ayında gerçekleşeceğini söyledi.

Aşılamada gelinen süreçle ilgili olarak Koca, “Aşı tedariği önümüzdeki 2 ay için güçleşiyor ancak sonrasında aşı bolluğu yaşanması bekleniyor” dedi.

Bugün Bilim Kurulu’nun toplanmasının ardından kameralar karşısında açıklama yapan Bakan Koca, artan Corona virüsü enfeksiyon vakaları ve virüs kaynaklı can kayıpları nedeniyle kısıtlamaların yeniden devreye sokulduğuna vurgu yaptı, “Umarım ödediğimiz bu ağır bedel bu salgından tamamen kurtulmamıza fayda sağlar” dedi. Koca, kısıtlamalara uyulması çağrısında da bulundu.

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Rusya’da geliştirilen Corona virüsü aşısı Sputnik V için 50 milyon dozluk anlaşma yapıldığını belirtti. Hindistan’da rastlanan Corona virüsü varyantının İstanbul’da da tespit edildiği ve önümüzdeki iki ayın ardından aşı tedariğinin güçlendirileceği bilgisi Koca’nın açıklamaları arasında yer aldı.

Koca Sputnik V aşısının Türkiye içinde üretimine başlanması için teknoloji transferi yapılacağını belirtti.

Daha önceden tedariği için anlaşma yapılan Alman BioNTech firmasının aşısından Haziran ayına kadar tedarik edilecek dozların 30 milyonu geçeceğini belirten Koca, aşıyı geliştiren bilimadamı ve BioNTech’in kurucusu “Uğur Şahin’in görüşünü de alarak” bu aşının iki dozu arasındaki zaman diliminin 6 ile 8 hafta olmasına karar verildiğine dikkat çekti.

Koca, Çin yapımı Sinovac aşısının tedariğinde gecikmeler yaşanmasına rağmen önümüzdeki aylarda bu aşıdan da ülkeye daha fazla doz geleceğini söyledi.

“Yerli aşılarımız sahaya çıkmaya hazırlanıyor”

Yurt içinde çalışmaları devam eden aşı araştırmalarıyla ilgili de güncel bilgi paylaşan Bakan Koca, ilk yerli inaktif aşının deneyinde ikinci aşamaya gelindiğini, üçüncü aşamaya da önümüzdeki haftalarda başlanmasının beklendiğini söyledi. İkinci yerli inaktif aşıda Birinci Faz aşamaya başlanırken, “virüs benzeri parçacıklarla geliştirilen üçüncü yerli aşının İkinci Faz çalışmalarına Mayıs sonuna kadar geçilmesi” planlanıyor.