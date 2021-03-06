HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’da cumartesi günü kısıtlamanın kalkmasıyla trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul’da cumartesi günü kısıtlamanın kalkmasıyla trafik yoğunluğu oluştu

06.03.2021 11:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İstanbul’da cumartesi günü kısıtlamanın kalkmasıyla trafik yoğunluğu oluştu

Korona virüse karşı yeni normal dönemde kısıtlamasının Cumartesi günü kalkmasıyla İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu.

Korona virüse karşı yeni normal dönemde kısıtlamasının Cumartesi günü kalkmasıyla İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde oluşan trafik yoğunluğu azaltmak polisler ekipleri çalışma başlattı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması geçtiğimiz kabine toplantısında cumartesi gününü kısıtlamadan muaf yaptı. Havanın güzel olmasıyla birlikte vatandaşlar araçlarıyla sokağa akın etti. Sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere Anadolu yakasında trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik polisleri yoğunluğu azaltmak için çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge Devi Türkiye Pazarına Girdi!Süpürge Devi Türkiye Pazarına Girdi!
Son dakika! İstanbul'da 3 ilçede 17 saatlik su kesintisi, bu ilçeler dikkatSon dakika! İstanbul'da 3 ilçede 17 saatlik su kesintisi, bu ilçeler dikkat
CV nasıl hazırlanır? İyi bir öz geçmiş için bilinmesi gerekenlerCV nasıl hazırlanır? İyi bir öz geçmiş için bilinmesi gerekenler

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'dan Muğla'ya tatil için geldi! Ünlü tasarımcı kaldığı evde ölü bulundu

İstanbul'dan Muğla'ya tatil için geldi! Ünlü tasarımcı kaldığı evde ölü bulundu

Yerde buldu, polisi aradı! Değeri 70 bin TL

Yerde buldu, polisi aradı! Değeri 70 bin TL

'Stop Erdoğan'a yanıt: 'Love Erdoğan'

'Stop Erdoğan'a yanıt: 'Love Erdoğan'

İşte Fenerbahçe'de Caner Erkin'in bardağı taşıran sözleri!

İşte Fenerbahçe'de Caner Erkin'in bardağı taşıran sözleri!

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bitlis’te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı da şehit oldu

Bitlis’te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı da şehit oldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ümit Özdağ yeni parti mi kuruyor?

Ümit Özdağ yeni parti mi kuruyor?

Kahreden olay! Ziyarete gittiği okulda feci şekilde can verdi

Kahreden olay! Ziyarete gittiği okulda feci şekilde can verdi

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

Diğer Haberler

İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ'den su kesintisi açıklaması! (6 Mart Cumartesi)

İSKİ'den su kesintisi açıklaması!

Polis dört gün boyunca iz sürdü, kıskıvrak yakalandılar! 150 çalıntı eşyayı depoya saklamışlar

Polis dört gün boyunca iz sürdü, kıskıvrak yakalandılar! 150 çalıntı eşyayı depoya saklamışlar

Özel arabayla şehirler arası yolculuk yasaklandı mı? Bakanlıktan seyahat kısıtlaması açıklaması

Şehirler arası yolculuk yasak mı?

Evde kumara baskın! Cezaevinden izinli çıktı, kumar oynatırken yakalandı

Cezaevinden izinli çıktı, kumar oynatırken yakalandı

KYK Mart bursu yattı mı? Krediler ne zaman yatacak?

KYK Mart bursu yattı mı? Krediler ne zaman yatacak?

Sahte sigortalılarla milyonluk vurgun! Aralarında SGK çalışanları da var

Sahte sigortalılarla milyonluk vurgun!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.