İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı kabul töreni

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Türkiye Cumhuriyeti; imanın, cesaret ve azmin en büyük eseridir. Bu eserde; kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla 7'den 70'e kalbi bağımsız bir Türkiye için çarpan aziz milletimizin sevdası var. Bastığımız yer, toprak değil. Her karışında şehitlerimizin kanı var. Cumhuriyetimizin temelleri çok sağlam. Köklerimiz, toprağın derinliklerine uzanan, ulu bir çınar." dedi. Yerlikaya, Hilton Bomonti Hotel'de düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kabul töreninde davetlilere hitap etti. Türkiye'nin doğum gününü,

Cumhuriyetin 96. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladıklarını dile getiren Yerlikaya, "İstiklal mücadelemiz,

Mustafa Kemal Atatürk ile başladı. Gazi'nin yaktığı özgürlük meşalesi,

tüm vatan sathına yayıldı. Milletimiz, onun etrafında kenetlendi. O büyük mücadele sonunda;

Sevr'i, Mondros'u ve nice işgal belgesini yırtıp attık. Bu vatanın sonsuza dek bizim olduğunu, kanımızla, canımızla bir kez daha tescil ettik." diye konuştu. Yerlikaya, Cumhuriyetin ilanının milletin yeniden doğuşu, yeniden dirilişi olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin ilanı; bağımsızlık ve özgürlüğümüzün en yüksek abidesidir. Türkiye Cumhuriyeti;

imanın, cesaret ve azmin en büyük eseridir. Bu eserde;

kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla 7'den 70'e kalbi bağımsız bir Türkiye için çarpan aziz milletimizin sevdası var. Bastığımız yer, toprak değil.

Her karışında şehitlerimizin kanı var. Cumhuriyetimizin temelleri çok sağlam.

Köklerimiz, toprağın derinliklerine uzanan, ulu bir çınar. Cumhuriyetimizin temelinde;

ilim var, irfan var, sarsılmaz bir inanç var. Hak var, adalet var, demokrasi var. Birlik var, vatan sevgisi var, kardeşlik var. Cumhuriyetimizin 96. yılında sonsuza dek ettiğimiz kardeşlik yeminini, bir kez daha tazeliyoruz. Her geçen gün,

daha gür bir sesle 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' diyoruz." Bugünlere kolay gelinmediğini, çok emek verildiğini anlatan Yerlikaya, o çetin zamanların, el birliğiyle aşıldığını kaydetti. Yerlikaya, Türkiye'nin dünyanın en büyük 17. ekonomisi olduğunu dile getirerek, savunma sanayisinde elde edilen başarıları hatırlattı.

Türkiye'nin en büyük gücünün Cumhuriyetin yetiştirdiği gençler olduğunu ifade eden Yerlikaya, "İstikbale emin adımlarla ilerliyoruz. Bunun için, dünyaya söz söylüyoruz. Türkiye, bunun için adeta Nuh'un Gemisi gibi,

tüm mazlumlara kalbini açıyor. Bugün, iyilik sancağını taşıyan ülke; Türkiye Cumhuriyeti'dir. Barış ve huzurun kaynağı; Türkiye Cumhuriyeti'dir. İnsanlığın onurunu kurtaran ülke; Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu aziz millettir. Cumhuriyeti 13 milyonla kurduk. Bugün bayrağımızın 82 milyon yıldızı var. 96 yıldır emekle, sabırla, azimle;

insanımızı, ülkemizi ve İstanbul'umuzu yüceltmek için

var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Yerlikaya, Cumhuriyeti kuran ruhun tüm görkemiyle yaşadığına dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Fıtrat değişir sanma. O kan, yine aynı kan. O ruh, yine aynı ruhtur. Burada bulunan sizler, bizler, hepimiz buna şahidiz. 15 Temmuz'da çıplak elleriyle yeni bir destan yazan, kahramanlarımıza hepimiz şahidiz.