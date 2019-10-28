İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni...

Vali Ali Yerlikya, kabul töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye'mizin doğum gününü, Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü, büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz. İstiklâl mücadelemiz, Mustafa Kemal Atatürk ile başladı. Gazi'nin yaktığı özgürlük meşalesi, tüm vatan sathına yayıldı. Milletimiz, O'nun etrafında kenetlendi. O büyük mücadele sonunda; Sevr'i, Mondros'u ve nice işgal belgesini yırtıp attık. Bu vatanın sonsuza dek bizim olduğunu, kanımızla, canımızla bir kez daha tescil ettik." dedi.

Yerlikaya, "Bugünlere kolay gelmedik. Kendimize gelinceye kadar çok emek verdik. O çetin zamanları, el birliğiyle çoktan aştık. En büyük gücümüz cumhuriyetimizin yetiştirdiği gençlerdir. Bunun için, istikbale emin adımlarla ilerliyoruz. Her 29 Ekim'de; Hedeflerimizi aşma gayretimizi bir kez daha tazeliyoruz. Hedefimiz; Atatürk'ün gösterdiği; çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmaktır! Şükürler olsun ki, o hedef gerçekleşmektedir. Şehirlerin sultanı İstanbul'a; daima öncü, daima önde olmak yaraşır. Cumhuriyetimizin nice yıllarını birlikte kutlamayı, aldığımız emaneti hakkıyla taşımayı diliyorum" diye konuştu.

