HABER

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni...

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 23:53 | Son Güncelleme

CUMHURİYET'in kuruluşunun 96'ncı yılı vesilesiyle Şişli'de bir otelde İstanbul Valiliği'nin ev sahipliğinde Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni düzenlendi.

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURİYET'in kuruluşunun 96'ncı yılı vesilesiyle Şişli'de bir otelde İstanbul Valiliği'nin ev sahipliğinde Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni düzenlendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya'nın konuklarını kapıda karşıladığı törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, siyaset, iş, sanat, spor camiasından isimler ile azınlık temsilcileri katıldı.

Vali Ali Yerlikya, kabul töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye'mizin doğum gününü, Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü, büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz. İstiklâl mücadelemiz, Mustafa Kemal Atatürk ile başladı. Gazi'nin yaktığı özgürlük meşalesi, tüm vatan sathına yayıldı. Milletimiz, O'nun etrafında kenetlendi. O büyük mücadele sonunda; Sevr'i, Mondros'u ve nice işgal belgesini yırtıp attık. Bu vatanın sonsuza dek bizim olduğunu, kanımızla, canımızla bir kez daha tescil ettik." dedi.

Yerlikaya, "Bugünlere kolay gelmedik. Kendimize gelinceye kadar çok emek verdik. O çetin zamanları, el birliğiyle çoktan aştık. En büyük gücümüz cumhuriyetimizin yetiştirdiği gençlerdir. Bunun için, istikbale emin adımlarla ilerliyoruz. Her 29 Ekim'de; Hedeflerimizi aşma gayretimizi bir kez daha tazeliyoruz. Hedefimiz; Atatürk'ün gösterdiği; çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmaktır! Şükürler olsun ki, o hedef gerçekleşmektedir. Şehirlerin sultanı İstanbul'a; daima öncü, daima önde olmak yaraşır. Cumhuriyetimizin nice yıllarını birlikte kutlamayı, aldığımız emaneti hakkıyla taşımayı diliyorum" diye konuştu.

Burun estetiğinde çığır açan doktor!Burun estetiğinde çığır açan doktor!
Bağcılar'da silahlı kavga: 1 yaralıBağcılar'da silahlı kavga: 1 yaralı
Ordu'da uyuşturucu operasyonuOrdu'da uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gökhan Özoğuz'dan Hadise'ye şok sözler!

Gökhan Özoğuz'dan Hadise'ye şok sözler!

Bağdadi'yi Türkiye'nin elindeki o isim yakalattı!

Bağdadi'yi Türkiye'nin elindeki o isim yakalattı!

AK Parti'den 3600 ek gösterge açıklaması!

AK Parti'den 3600 ek gösterge açıklaması!

Bağdadi operasyonunun görgü tanıkları o anları anlattı

Bağdadi operasyonunun görgü tanıkları o anları anlattı

Banka, dosya masrafı faizini de müşteriye ödeyecek

Banka, dosya masrafı faizini de müşteriye ödeyecek

Trump'tan 'Bağdadi' açıklaması

Trump'tan 'Bağdadi' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD, DEAŞ Sözcüsü El-Muhacir'in öldürüldüğünü duyurdu

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Fatma Şengül'ün katilinden akılalmaz savunma! 'Yüksek tansiyonumdan dolayı kendimi kaybettim'

Fatma Şengül'ün katilinden akılalmaz savunma!

Bağdatlılar sokağa çıkma yasağını protesto ediyor

Bağdatlılar sokağa çıkma yasağını protesto ediyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Kalın, O'Brien ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.