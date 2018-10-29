İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarının Adresi Vatan Caddesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95’inci yıl dönümü Vatan Caddesi’nde düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Kutlamalar kapsamında resmi geçit töreni düzenlenirken vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla töreni izledi.

Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak için alanda bulunan Aydın Balcı, cumhuriyetin kolay elde edilmediğini, bu yüzden coşkuyla kutlamak istediğini söyledi.

Evrim Şezen ise her sene kutlamaları severek takip ettiğini ama artık düzenlenen törenlerde eski coşkuyu bulamadığını ifade etti.

Dev Türk bayraklarıyla gerçekleşen resmi geçit yürüyüşleri, halk oyunları gösterisi, antika araçların kortejde yer alması kutlamalarda renkli görüntülere sahne oldu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende güvenlik önlemleri üst seviyedeydi. Sabah 07:00 itibariyle Vatan Caddesi trafiğe kapatılırken, çevrede ve caddeyi gören yüksek binalara keskin nişancılar yerleştirilerek yoğun güvenlik önlemleri alındı.

