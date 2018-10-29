HABER

İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarının Adresi Vatan Caddesi

29.10.2018 16:37 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı

İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarının Adresi Vatan Caddesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95’inci yıl dönümü Vatan Caddesi’nde düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Kutlamalar kapsamında resmi geçit töreni düzenlenirken vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla töreni izledi.

Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak için alanda bulunan Aydın Balcı, cumhuriyetin kolay elde edilmediğini, bu yüzden coşkuyla kutlamak istediğini söyledi.

Evrim Şezen ise her sene kutlamaları severek takip ettiğini ama artık düzenlenen törenlerde eski coşkuyu bulamadığını ifade etti.

Dev Türk bayraklarıyla gerçekleşen resmi geçit yürüyüşleri, halk oyunları gösterisi, antika araçların kortejde yer alması kutlamalarda renkli görüntülere sahne oldu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende güvenlik önlemleri üst seviyedeydi. Sabah 07:00 itibariyle Vatan Caddesi trafiğe kapatılırken, çevrede ve caddeyi gören yüksek binalara keskin nişancılar yerleştirilerek yoğun güvenlik önlemleri alındı.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Merkel Parti Liderliğini BırakıyorMerkel Parti Liderliğini Bırakıyor
Son dakika! ABD'de silahlı saldırıSon dakika! ABD'de silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Bu sabah herkese bedava oldu! Mutlaka indirin...

Bu sabah herkese bedava oldu! Mutlaka indirin...

İstanbul'daki 3. havalimanı açılışı bugün!

İstanbul'daki 3. havalimanı açılışı bugün!

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! ABD'de silahlı saldırı

Son dakika! ABD'de silahlı saldırı

Genç kadının alkolmetre bahanesi şaşırttı

Genç kadının alkolmetre bahanesi şaşırttı

Titanik 2 ilk seferini 2022'de yapacak

Titanik 2 ilk seferini 2022'de yapacak

Angela Merkel aday olmayacak! Reuters duyurdu

Angela Merkel aday olmayacak! Reuters duyurdu

Endonezya'da yolcu uçağı denize çakıldı!

Endonezya'da yolcu uçağı denize çakıldı!

ABD'de Rusya Büyükelçiliği yakınlarında şüpheli paket alarmı

ABD'de Rusya Büyükelçiliği yakınlarında şüpheli paket alarmı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.