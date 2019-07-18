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İstanbul'da D-100 karayolunda çökme

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 15:31 | Son Güncelleme

Büyükçekmece'de yoldaki çökme nedeniyle Ankara yönüne trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor

İSTANBUL (AA) - D-100 karayolu Büyükçekmece mevkisinde meydana gelen çökme nedeniyle Ankara yönündeki trafik akışında aksama yaşandı.

D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkisinde yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, karayolunu Ankara yönüne trafiğe kapatarak araçları yan yola yönlendirdi.

Bölgeye gelen karayolu ekipleri, çökme yaşanan bölümde onarım çalışması yaptı.

Yapılan çalışmaları sırasında D-100 Karayolunun Ankara istikametindeki trafik akışı, tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece D-100 Karayolu Yol Çökmesi

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