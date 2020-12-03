HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’da DAEŞ operasyonu

İstanbul’da DAEŞ operasyonu

03.12.2020 01:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da Anadolu yakasında Sancaktepe’de başta olmak üzere 9 ilçede terör örgütü DAEŞ’e yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul’da Anadolu yakasında Sancaktepe’de başta olmak üzere 9 ilçede terör örgütü DAEŞ’e yönelik operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DAEŞ’e Anadolu Yakası’nda Sancaktepe başta olmak üzere toplam 9 ilçede tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Özel Harekat polisleri öncülüğünde bu adreslere giren ekipler, bazı şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin bulunduğu adreslerde aramalar yapıldı. Gözaltına alınan bazı şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Ben de zorluklar yaşadım' 'Ben de zorluklar yaşadım'
Biden'dan dikkat çeken Türkiye ve nükleer açıklamasıBiden'dan dikkat çeken Türkiye ve nükleer açıklaması
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?
1/

En Çok Okunan Haberler

İrfan Can Kahveci istedi, Sörloth 'hayır' dedi!

İrfan Can Kahveci istedi, Sörloth 'hayır' dedi!

Bakan Koca paylaştı: İşte 2 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 2 Aralık koronavirüs tablosu

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

'Eş değiştirme' partisinde korona patlaması!

'Eş değiştirme' partisinde korona patlaması!

Tedbirleri hiçe sayıp, bağ evinde eğlence düzenlediler

Tedbirleri hiçe sayıp, bağ evinde eğlence düzenlediler

ABD'den korkutan açıklama: Biyolojik silah olarak kullanılabilir

ABD'den korkutan açıklama: Biyolojik silah olarak kullanılabilir

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

Diğer Haberler

İlahiyatçı Mustafa Öztürk, Kur'an ayetleri hakkındaki sözleri sonrası istifa etti

Tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti

Biden'dan dikkat çeken Türkiye ve nükleer açıklaması

Biden'dan dikkat çeken Türkiye ve nükleer açıklaması

Çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

Çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis'te

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da DEAŞ operasyonu

Osmaniye'de apartman girişine terk edilmiş 1 aylık bebek bulundu

Osmaniye'de apartman girişine terk edilmiş 1 aylık bebek bulundu

Adana'da tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle ağır yaraladı

Adana'da tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle ağır yaraladı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.