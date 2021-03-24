HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’da DAEŞ’e yönelik eş zamanlı operasyon

İstanbul’da DAEŞ’e yönelik eş zamanlı operasyon

24.03.2021 02:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da bulunan 15 adreste, DAEŞ ile bağlantılı olduğu öğrenilerek gözaltı kararı verilen 15 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul’da bulunan 15 adreste, DAEŞ ile bağlantılı olduğu öğrenilerek gözaltı kararı verilen 15 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyeti (TEM)Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ ile bağlantılı olduğu öğrenilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında İstanbul’da tespit edilen 15 şüphelinin yakalanması için 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda özel harekat polisleri de yer aldı
Özel harekât polisinin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalanırken, adreslerde arama yapıldı yapılan aramalarda örgütsel dökümanlar bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak
23 Mart koronavirüs tablosu 23 Mart koronavirüs tablosu
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
1/

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Diğer Haberler

TEM'de korkunç kaza! Otobüsten indirilen yolcuya kamyon çarptı

Tartışma sonrası otobüsten indirilen yolcuya kamyon çarptı

Bursa'da mobilya fabrikasında yangın

Bursa'da korkutan yangın

23 Mart koronavirüs tablosu belli oldu! Bakan Koca 23 Mart koronavirüs tablosunu paylaştı

23 Mart koronavirüs tablosu

Rusya'dan TSK'ya Suriye önerisi: Yarından itibaren açın

Rusya'dan TSK'ya Suriye önerisi: Yarından itibaren açın

Firari FETÖ üyesi eski binbaşı Ankara'da yakalandı

Firari FETÖ üyesi eski binbaşı Ankara'da yakalandı

Kütahya'da köpeklerle oynayan 3 çocuğa tırmıkla saldıran hemşire tutuklandı

3 küçük çocuğu tırmıkla yaralamıştı! O hemşire tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.