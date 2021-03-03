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İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

03.03.2021 09:11 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda aranan yabancı uyruklu 16 şüpheliden 10’u yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen soruşturmada Afganistan, Irak ve Suriye gibi çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu bazı şüpheliler tespit etti.

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda aranan yabancı uyruklu 16 şüpheliden 10’u yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen soruşturmada Afganistan, Irak ve Suriye gibi çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu bazı şüpheliler tespit etti. DEAŞ bağlantılı yabancı uyruklu 16 şüphelinin yakalanması için 12 ilçede gece 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen terör polisi, 10 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Yakalanan 10 şüpheli Terörle Mücadele Şubesine getirilirken, firari durumdaki 2 örgüt üyesinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

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