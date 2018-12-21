İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda eylem hazırlığında olduğu belirlenen yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Zeytinburnu, Fatih, Başakşehir, Esenyurt, Esenler, Sarıyer, Küçükçekmece, Sultangazi ve Pendik'te 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 8 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

