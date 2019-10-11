İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 6 şüpheli yakalandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle iltisaklı, kentte DEAŞ yanlısı faaliyet gösteren, geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde DEAŞ saflarında bulunan ve ilerleyen günlerde Suriye'deki çatışma bölgelerine gitmek için hazırlık içinde bulunan "yabancı terörist savaşçı"lara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Bahçelievler, Başakşehir, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece'de 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yabancı uyruklu 6 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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