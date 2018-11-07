HABER

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 18:51 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

İstanbul DHA - İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Sultanbeyli, Pendik, Maltepe ve Sancaktepe ilçelerinde bulunan toplam 25 adrese operasyon yaptı. Yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 20 kişiden 18'i yakalandı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerle birlikte örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği öğrenildi.

PARTNERPKK'nın Menbiç'i neden terk etmediği ortaya çıktıPKK'nın Menbiç'i neden terk etmediği ortaya çıktı
GÜNCELLEME- Mersin'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batmasıGÜNCELLEME- Mersin'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması
Üsküdar Kaymakamı'ndan öğretmene okulda silahlı saldırı açıklamasıÜsküdar Kaymakamı'ndan öğretmene okulda silahlı saldırı açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu teslim oldu!

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu teslim oldu!

Deniz Çoban: Fatih Terim'e 21 maç ceza gelebilir

Deniz Çoban: Fatih Terim'e 21 maç ceza gelebilir

44 yıllık Avşar Halı konkordato ilan etti

44 yıllık Avşar Halı konkordato ilan etti

Yan odadan gelen seslere uyandı! Karısıyla kardeşini aynı yatakta yakaladı

Yan odadan gelen seslere uyandı! Karısıyla kardeşini aynı yatakta yakaladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KHK’lı doktorlar için yapılan düzenleme kabul edildi

KHK’lı doktorlar için yapılan düzenleme kabul edildi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi sanığı: Arabayı üzerine sürüp, manevra yapacaktım

Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi sanığı: Arabayı üzerine sürüp, manevra yapacaktım

PKK'ya ağır darbe! Müslim Fırtına öldürüldü

PKK'ya ağır darbe! Müslim Fırtına öldürüldü

Komisyonda kavga çıkaran madde yeniden görüşülecek

Komisyonda kavga çıkaran madde yeniden görüşülecek

İstanbul'da okulda dehşet! Öğretmen vuruldu

İstanbul'da okulda dehşet! Öğretmen vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.