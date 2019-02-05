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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 10:37 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - İSTANBUL'da yapılan DEAŞ operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

İstanbul DHA - İSTANBUL'da yapılan DEAŞ operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ümraniye'de tespit edilen adreste DEAŞ terör örgütü yanlısı olarak ders ve sohbetler düzenledikleri, örgütün propagandasını yaparak Suriye çatışma bölgesine gidip geldikleri veya gitme arayışında oldukları, örgüte eleman temin etmek amacıyla çalışmalar yaptıkları, çatışma bölgesinden gelen veya gidecek elemanların ihtiyaçlarını karşıladıkları, örgüt üyelerinin ailelerine maddi yardım topladıkları, yasadışı faaliyetleri gizlemek için AHİD isimli dergi çıkardıkları tespit edilen kişilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmiştir" denildi.

Başakşehir, Beykoz, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar, Pendik ve Sancaktepe ile Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 27 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 22 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ok sayıda örgütsel doküman ve materyal ele geçirildiği belirtildi.

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