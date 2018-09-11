İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ soruşturmalarında tutuklanan kişilerin ailelerine yardım eden, cezaevinden çıkan şüphelilerin çatışma bölgelerine geçişini sağlamak için sahte kimlik temin etmeye çalışan ve Sultanbeyli'de resmi olmayan mescitlerde maddi yardım topladıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. YAKALANMAMAK İÇİN SIK SIK HAT DEĞİŞİKLİĞİ Şüphelilerin yakalanmamak için sık sık cep telefonu numarası değiştirdiği ve polis ekiplerince takibinin mümkün olmadığı internet tabanlı uygulamalar üzerinden irtibat halinde oldukları tespit edildi. 7 GÖZALTI TEM ekipleri sabah saatlerinde düzenlediği operasyonla 7 kişiyi yakalayarak gözaltına alındı. Şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

