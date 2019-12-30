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  4. İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 13:05 | Son Güncelleme

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün yılbaşı öncesi muhtemel eylemsel faaliyetlerinin engellenebilmesi ve örgütle irtibatlı faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, gece 02.00 itibarıyla Bağcılar, Başakşehir, Fatih, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Tuzla'da 31 adrese baskın düzenledi.

Operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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DEAŞ istanbul Terör örgütü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü yılbaşı

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