HABER

İstanbul'da 'Değnekçi' operasyonları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 22:45 | Son Güncelleme

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nün, İSPARK'a ait park alanlarında mesai saatleri dışında park eden sürücülerden haksız yere ücret talep eden değnekçilere yönelik operasyonlarına bu akşam da devam etti.

İstanbul'da 'Değnekçi' operasyonları devam ediyor

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nün, İSPARK'a ait park alanlarında mesai saatleri dışında park eden sürücülerden haksız yere ücret talep eden değnekçilere yönelik operasyonlarına bu akşam da devam etti. Park alanları ve çevresinde şüpheli görülen kişilere Genel Bilgi Taraması(GBT) uygulaması ve üst araması yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) bünyesinde faaliyet gösteren İSPARK'a ait otopark alanlarının, mesai saatleri dışında, 'değnekçi' olarak adlandırılan kişilerce haksız kazanç elde etmek için kullanılmasının gündeme gelmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce başlanan denetimlere bugün de devam edildi. Polis ekiplerinin denetim gerçekleştirdiği noktalardan biri de Fatih, Saraçhane'de bulunan bir İSPARK alanıydı. Ekipler, sivil ve resmi ekipler olarak ikiye ayrılırken, sivil ekipler caddede şüpheli gördükleri kişileri yakın takibe aldı. Resmi ekipler ise, uzaktan takiple sivil ekiplere destek verdi. İSPARK alanı ve çevresinde 'değnekçi' olduklarından şüphelenilen bazı kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulaması yapıldı, bu kişilerin üstleri arandı. Polis ekipleri, bir kişiyi gözaltına aldı. Değnekçilere yönelik operasyon devam ediyor.

(FOTOĞRAFLI)

İstanbul'da 'Değnekçi' operasyonları devam ediyor

PARTNERMakyaj temizlemenin püf noktaları nelerdir? En çok tercih edilen makyaj silme teknikleriMakyaj temizlemenin püf noktaları nelerdir? En çok tercih edilen makyaj silme teknikleri
Balkonda tartıştılar; Kadın düştü, eşi peşinden atladı Balkonda tartıştılar; Kadın düştü, eşi peşinden atladı 
Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin sahibi belli olduSayısal Loto'da büyük ikramiyenin sahibi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

Kılıçdaroğlu'na çirkin saldırı! 1 kişi gözaltında

Kılıçdaroğlu'na çirkin saldırı! 1 kişi gözaltında

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

12 Dev Adam pes etmedi

12 Dev Adam pes etmedi

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

'Perşembe günü inanıyorum ki faiz daha da düşecek'

'Perşembe günü inanıyorum ki faiz daha da düşecek'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rize'de şiddetli yağıştan istinat duvarı çöken 20 daireli apartman tahliye edildi

20 daireli apartman tahliye edildi! 'Kıyamet gibi geldi'

7 Eylül 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin sahibi belli oldu

Eskişehir'de, elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

Eskişehir'de, elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği gündüz görüntülendi

100 araçlık konvoy Mardin'den böyle görüntülendi

Dikkat, geliyor! Saat verildi, Meteoroloji o bölgeleri uyardı

Dikkat, geliyor! Saat verildi, o bölgeler uyarıldı

Genelkurmay Başkanı Güler'den ABD'ye 'güvenli bölge' mesajı

Türkiye'den ABD'ye 'güvenli bölge' mesajı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.