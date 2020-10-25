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İstanbul’da "değnekçi" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 12:24 | Son Güncelleme

Taksim’de sokaklarda sürücülerden zorla park parası talep eden ve "değnekçi" diye tabir edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Beyoğlu’nda cadde ve sokaklarda sürücülerden zorla park parası talep ederek korsan otoparkçılık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul’da "değnekçi" operasyonu

Taksim’de sokaklarda sürücülerden zorla park parası talep eden ve "değnekçi" diye tabir edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Beyoğlu’nda cadde ve sokaklarda sürücülerden zorla park parası talep ederek korsan otoparkçılık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışmanın ardından Gümüşsuyu Caddesi üzerinde korsan otoparkçılık yaptıkları öne sürülen Kenan S. ile Abdulselam K.’ı yakaladı. Karayolları Kanunu’na muhalefet suçundan gözaltına alınan şüpheliler, adli işlem yapılmak üzere ilgili polis merkezi amirliklerine teslim edildi. Zanlıların daha önce de aynı suçtan kayıtlarının olduğu öğrenildi.

İstanbul’da

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