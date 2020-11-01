HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’da değnekçi operasyonu

İstanbul’da değnekçi operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 12:42 | Son Güncelleme

İstanbul’da iş yerlerine ve kafelere gelen araçları yol üzerine park ederek, sürücülerden ücret talep eden şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul’da değnekçi operasyonu

İstanbul’da iş yerlerine ve kafelere gelen araçları yol üzerine park ederek, sürücülerden ücret talep eden şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Değnekçilik yapan 3 şahsa toplam 396 TL para cezası kesilirken, sürücülerle para pazarlıkları ise kameraya yansıdı.
Beşiktaş ve Arnavutköy 1. Cadde’de Şahin Ç., Yiğithan Ç. ve Hasan İ. isimli şahıslar, iş yerlerine ve kafelere gelen müşterilerin araçlarını yol üstüne park ederek ücret talep etti. ’Değnekçi’ diye tabir edilen şahıslar, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri Amirliği ekipleri tarafından tespit edildi. Değnekçiler, ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Toplam 396 para cezası kesilen 3 kişi, adli işlemler için polis merkezine teslim edildi.
Değnekçilerin araç sürücüleri ile yaptığı para pazarlığı ise saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntüde, değnekçilerin araç sürücülerinden para aldığı görülüyor.

İstanbul’da değnekçi operasyonu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAstrolog ve doğa bilimcilerin depremden saatler önce yaptıkları tahminler tüyler ürpertti!Astrolog ve doğa bilimcilerin depremden saatler önce yaptıkları tahminler tüyler ürpertti!
İzmir'de kurtarma ekiplerinden takdir toplayan hareketİzmir'de kurtarma ekiplerinden takdir toplayan hareket
Sınav sonuçları açıklandı!Sınav sonuçları açıklandı!
En Çok Okunan Haberler
62 yaşındaki Emine teyzenin torunundan acı haber
62 yaşındaki Emine teyzenin torunundan acı haber
Ünlü türkücünün ofisi orasıymış! Şoku yaşadı
Ünlü türkücünün ofisi orasıymış! Şoku yaşadı
Ünlü sunucudan kötü haber! Yoğun bakımda
Ünlü sunucudan kötü haber! Yoğun bakımda
Burhan Kuzu hayatını kaybetti
Burhan Kuzu hayatını kaybetti
Ölü ve yaralı sayısı yükseliyor
Ölü ve yaralı sayısı yükseliyor
Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu'ndan çarpıcı sözler
Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu'ndan çarpıcı sözler
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Ev adresinden fay hattı sorgulama!
Ev adresinden fay hattı sorgulama!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bakan Soylu'dan yıkılan bina sayısıyla ilgili açıklama
Bakan Soylu'dan yıkılan bina sayısıyla ilgili açıklama
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
O ilimiz için alarm zilleri çalıyor: Tehlikeli boyuta ulaştık
O ilimiz için alarm zilleri çalıyor: Tehlikeli boyuta ulaştık
Diğer Haberler
Fiyatı dudak uçuklatıyor! Çelik kasada muhafaza ediliyor
Fiyatı dudak uçuklatıyor! Çelik kasada muhafaza ediliyor
İzmir'de kurtarma ekiplerinden takdir toplayan hareket
İzmir'de kurtarma ekiplerinden takdir toplayan hareket
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
Konya'da korkunç olay! Başı ve cinsel organı kesilmiş halde bulundu
Başı ve cinsel organı kesilmiş halde bulundu
Güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı, dedektif gibi iz sürüp buldu
Güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı
Fuat Oktay depremin son bilançosunu açıkladı
Fuat Oktay depremin son bilançosunu açıkladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.