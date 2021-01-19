İstanbul’da "değnekçi" operasyonu

Beşiktaş’ta sürücülerden zorla park parası talep ederek, korsan otoparkçılık yapan bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsa 652 TL idari para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, Beşiktaş İlçesi Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde bir şahsın değnekçilik yaptığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, cadde üzerinde otopark levhası ve duba koyarak değnekçilik yaptığı ve park için gelen vatandaşların araçlarını yol üzerine park ederek ücret aldığı tespit edilen Kadir F. isimli şahsa 2918 sayılı K.T.K nın 14/1a maddesi gereğince 652 TL idari para cezası uyguladı.

Şahıs yapılan işlemin ardından gözaltına alınarak adli işlemler için Arnavutköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

