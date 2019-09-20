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İstanbul’da dehşet anları kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 13:15 | Son Güncelleme

Kağıthane’de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu dolu otobüs, kayarak 5 araca çarptı.

Kağıthane’de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu dolu otobüs, kayarak 5 araca çarptı. O esnada kaldırımda yürüyen bir kadın iki aracın arasında kalarak yaralandı. Kaza anı ve yolcuların panikle otobüs çıkması kameralara yansıdı.
Kaza, saat 09.40 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi Genç Osman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çeliktepe-Kabataş seferini yapan yolcu dolu otobüsün sürücüsü, yokuşu ineceği sırada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs yan kayarak kaldırımdaki 5 araca çarparak durabildi. Otobüs yolda yan dönerken, kaldırımda yürüyen bir kadın iki aracın arasında sıkışarak çenesinden yaralandı. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otobüs kayarak araçlara çarpıyor. Kaza sonrası yolcular panikle dışarıya çıkıyor. Kaldırımda yürüyen kadın ise iki aracın arasında sıkışıyor.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kazada aracı hasar gören Ömer Medetoğulları, “Otobüs yukarıdan gelirken başka bir minibüse yan dönüyor. Yan dönünce araçlara çarpıyor. Zincirleme kaza oluyor, 1 tane abla yaralandı” dedi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, otobüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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