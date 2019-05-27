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İstanbul’da dehşet anları kamerada... Beşiktaş’ta eşiyle kavga eden şahıs ekmek bıçağıyla terör estirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 09:18 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta güpegündüz cadde ortasında boşanma aşamasında olduğu eşiyle kavga eden şahıs, kendilerini ayırmak isteyen esnafa ekmek bıçağıyla tehditler savurdu.

Beşiktaş’ta güpegündüz cadde ortasında boşanma aşamasında olduğu eşiyle kavga eden şahıs, kendilerini ayırmak isteyen esnafa ekmek bıçağıyla tehditler savurdu. Bıçakla dehşet saçan şahıs esnaflar tarafından uzaklaştırılırken, o anlar ise kameralara yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 13.50 sıralarında Beşiktaş Akaretler Vişnezade Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşiyle cep telefonu meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Cadde ortasında tartışan çift arasında bir süre sonra arbede çıktı. O esnada dışarıda cep telefonuyla konuşan esnaf Yusuf Sümbül (35), çiftin kavga ettiği görünce şahsa, sakin olmalarını söyledi. Şahsın, “bana karışma eşim” demesi üzerine Sümbül, “Tamam eşin olabilir ama burada bu şekilde olmaz. Başka şekilde halledin” diyerek karşılık verdi. Ardından da şahıs eşiyle tartışarak ve itişerek uzaklaştı.
Ekmek bıçağıyla terör estirdi
Olaydan 5 dakika sonra öfkeden gözü dönen şahıs, eline ekmek bıçağı alarak iş yerinin önüne geldi. Şahsın iş yerinin kapısından, “Sen miydin bana artistlik yapan çık dışarı” sözleri üzerine esnaf Sümbül ise, “Artistlik yapmadım sadece sizi ayırmaya çalıştım” dedi. Esnaf tam dışarıya çıkacağı esnada dışarıdan bir vatandaş işyerine girerek kapıyı saldırganın üzerine kapattı. Bunun üzerine arkasında sakladığı bıçağı eline alan şahsın cama vurarak ağır küfür ve hakaretler etmesinin ardından başka bir vatandaş araya girerek şahsı uzaklaştırdı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
“5 dakika sonra ger gelip bıçak çekti”
Esnaf Yusuf Sümbül, “İşyerimin önünde telefonla konuşurken çiftin kavga ettiğini gördüm. O esnada insanlık gereği ayırmaya çalıştım. Önce erkek olan şahıs bana bakarak müdahale etmememi söyledi. Ben de cadde ortasında böyle şeyler yapmayın dedim. Dolayısıyla aralarında bir telefon alma-verme kavgası vardı. Ondan sonra çekip gittiler. Şahıs 5 dakika sonra işyerime hesap sormak için geri geldi. Ben de durumu anlattım. Beni dışarıya çekmeye çalıştı, tam o esnada bıçağı çıkarttı, ben de geri çekildim. Daha sonra esnaf arkadaşlar araya girdi ve şahıs uzaklaştırdı. Ben de olayın ardından karakola giderek suç duyurusunda bulundum” dedi.
“Evime benim cenazem de gidebilirdi”
Sümbül, “Güpegündüz biri en ufak bir şeyde sinirlenip de gelip birine bıçak çekiyor. O akşam evime benim cenazem de gidebilirdi. Çocuklarımı da görmeyebilirdim, öyle bir durumla karşı karşıya kaldım. İyi niyetinizin kurbanı oluyorsunuz. Buna duyarsız kalmakta ayrı bir durumdur. Duyarlı kaldığımızda ve ayırmaya çalıştığımızda olan tepkiyi görüyorsunuz” ifadelerini kullandı.
Olayın ardından saldırıya uğrayan Yusuf Sümbül, güvenlik kamera görüntülerinin kayıtlarını alarak Beşiktaş Polis Merkezi’nde şikayette bulundu. Görüntüleri incelemeye alan polis, saldırgan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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