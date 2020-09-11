İstanbul’da dehşet anları kamerada: İşçi 3. kattan düştü

Şişli’de bir dairenin pencere çerçevesini değiştiren işçi, bastığı demir korkuluğun kırılması sonucu 3’üncü kattan aşağıya düştü. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, ağır yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Şişli Bozkurt Mahallesi Bilezikçi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi 3’üncü katındaki dairesinin pencere çerçevesini değiştirmek için işçi çağırdı. Gelen işçi çalışırken bastığı demir korkuluk koptu. Korkuluğun kopması sonucu Hakan Taşçı, üçüncü kattan düşerek ağır bir şekilde yaralandı.

İşçinin hayati tehlikesi mevcut

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, önce demir korkuluklar ve pencere çerçevesinin ardından da işçinin düştüğü görülüyor. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. İşçinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

“Balkondaki çürümeden düşmüş”

Olayı anlatan Anıl Ungan, “Burada bir anda gürültü patlaması oldu. Ne oluyor diye kuzenimle çıktık. Beyefendinin aşağıya düştüğünü gördük, durumu baya sıkıntıydı. Her taraf kan oldu, kuzenim ilk müdahalesini yaptı. Hemen ambulansa aradık, büyük ihtimalle balkondaki çürümeden dolayı düştü. Pencere çerçevelerini değiştiriyordu. Ambulans çok hızlı geldi, beyefendiyi hastaneye kaldırdılar” dedi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

