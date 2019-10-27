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İstanbul’da dehşete düşüren görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 15:32 | Son Güncelleme

İstanbul’da kimliği belirsiz bir sürücü, otomobiliyle okula gitmek için yola çıkan üniversite öğrencisi Halit Köprülü’ye (26) trafikte dehşeti yaşattı.

İstanbul’da kimliği belirsiz bir sürücü, otomobiliyle okula gitmek için yola çıkan üniversite öğrencisi Halit Köprülü’ye (26) trafikte dehşeti yaşattı. Kimliği belirsiz sürücü önce aracı ile üniversite öğrencisinin aracının önünü keserek, aracının camını tekmeledi. Daha sonra ise paniğe kapılarak kaçan gencin arabasına çok sayıda çarparak maddi hasar verdi.
Olay, önceki gün öğle saatlerinde D-100 karayolu Fidanlık mevkisinde meydana geldi. İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi Halit Köprülü, otomobiliyle Bakırköy yönüne giderken arkadan hızla gelen hafif ticari aracın sürücüsü, selektör yapıp uzun süre kornaya bastı. Üniversite öğrencisi Köprülü ise sıkışan trafik nedeni ile yol veremedi. Bunun üzerine gencin yanına aracı ile yaklaşan kimliği belirsiz sürücü, camı açıp Halit Köprülü’ye neden hızlı gitmediğini sordu. Köprülü ise trafik nedeniyle yol veremediğini söyledi. Bunun üzerine sürücü, aracını Köprülü’nün otomobilinin önüne kırdı. Aracından inen sürücü, Köprülü’nün otomobilini yumrukladı. Paniğe kapılan Halit Köprülü, otomobiliyle kaçmaya çalıştı. Ancak peşine düşen sürücü, aracıyla Köprülü’nün otomobiline defalarca çarptı.

Cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi
Halit Köprülü, yaşadığı dehşet anlarını cep telefonunun kamerasıyla saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde üniversite öğrencisinin yaşadığı korku ve panik havası ses tonuna yansıdı. Daha sonra ise gencin kapısını açamayan gözü dönüş sürücünün Köprülü’nün camını defalarca tekmelediği görünüyor. Yaşananlardan dolayı korkan üniversiteli gencin hızla uzaklaştığı görülüyor.

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