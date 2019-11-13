İstanbul'da deniz festivali düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Otelciler Derneğinin (INTHA) Türkiye turizmi konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla düzenlediği "2. Uluslararası Turizm Zirvesi"ne sektör temsilcileri ve üniversite öğrencileri katıldı.

Uluslararası Otelciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Barış Türer, etkinliğin ikincisine imza atmış oldukları için mutlu olduklarını belirterek, paydaşlara destekleri için teşekkür etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanı Hülya Muratlı da belediye olarak turizmin gelişmesine yönelik hazırladıkları yeni projeleri anlatarak, İstanbul'da ilk kez deniz festivali düzenleyeceklerini kaydetti.

Muratlı, şunları kaydetti:

"Avrupa’da ilk üç turizm şehri arasında olacağımız şekilde bir hedefi ortaya koyduk. Bu yolda belediye olarak süratle çalışmalarımıza başladık. İstanbul festivalden festivale koşacak. İstanbul Deniz Festivali düzenlenecek ve bu çok paydaşlı bir şekilde yürütülecek. Müzik ve Çocuk Festivali düzenlenecek. Ama bununla kalmayıp sosyal sorunluluk, kadın hakları konusunda da çok çeşitli etkinlikler yapacağız. Bu yüzden sıkı bir çalışma sürecine girdik. Turizm çalıştayı düzenlemeyi düşünüyoruz."