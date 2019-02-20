İstanbul’da deniz ulaşımına sis engeli

İstanbul’da sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sis nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi.
İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmaya başladı. Sis nedeniyle kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), sis nedeniyle bugün akşam saatlerinde yapılacak bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen seferler şöyle:
"Yalova-Pendik 19.00 seferi, Pendik-Yalova 19.00 seferi, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 19.00 seferi, Ambarlı-Topçular gece 01.00 seferi, Topçular-Ambarlı 21.00 seferi."
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